Trump eert uiterst rechtse talkshowhost tijdens State of the union

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag zijn jaarlijkse State of the union gegeven. Daarin zette hij niet alleen zijn successen en plannen in de verf. Hij eerde ook Rush Limbaugh, een conservatieve talkshowhost die de diagnose van kanker gekregen heeft.

De 69-jarige Rush Limbaugh maakte maandag bekend dat hij longkanker in een vergevorderd stadium heeft. Hij kondigde het nieuws aan in zijn radioprogramma op het Premiere-netwerk, dat in handen is van iHeartMedia.

The Rush Limbaugh Show is het meest beluisterde programma van de Verenigde Staten. Het programma is al sinds de start in 1988 grotendeels hetzelfde: Limbaugh geeft met een monoloog commentaar op het nieuws van de dag. Af en toe komt er ook een gast lang. In 2011 was een van die gasten Donald Trump, toen nog niet als president. Limbaugh is al jarenlang een bondgenoot van Trump. De presentator maakt zijn programma's dan ook met een conservatieve inslag.

In de video hieronder ziet u hoe Limbaugh de presidentiële Medal of Freedom krijgt van Trump, kort na zijn kankerdiagnose. Limbaugh reageerde erg emotioneel.

Controverse

Limbaugh krijgt veel reacties van steun op zijn ziekte, maar er zijn ook mensen die hem kritiek geven. In zijn programma neemt hij vaak controversiële stellingen in. Zo spotte hij ooit met de kanker van opperrechter Ruth Bader Ginsburg en lachtte hij acteur Michael J. Fox uit die al jaren de ziekte van Parkinson heeft.

Rush Limbaugh was ook erg kritisch voor het beleid van president Barack Obama. Toen hem in 2009 om een commentaarstuk van 400 woorden werd gevraagd over zijn beleid, zei hij dat hij aan vier woorden genoeg heeft: 'Ik hope he fails', ik hoop dat hij faalt. Limbaugh ziet het liberalisme als hét grote probleem waarmee zijn land geconfronteerd wordt.

Met zijn conservatieve en vaak uiterst rechtse standpunten over abortus, feminisme en ras heeft Limbaugh een grote impact op de Amerikaanse kiezers. Zo werd hij in 1994 door radicale Republikeinen voorgedragen als erelid van het Huis van Afgevaardigden, nadat de partij de tussentijdse verkiezingen won. President Ronald Reagan bedankte Limbaugh voor zijn 'inzet om de Republikeinse en conservatieve principes te promoten.' Voor Reagan was Limbaugh 'de belangrijkste stem voor het conservatisme in het land.'