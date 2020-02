Weerstand tegen toelatingsproef van Weyts: ‘Sluit groepen uit’

Een toelatingsproef voor elke richting in het hoger onderwijs, mét verplichte remediëring als het nodig is. Minister Ben Weyts wil het, maar SP.A en CD&V vrezen voor uitsluiting. ‘We moeten dat niet op een drafje invoeren.’

Een verplichte toelatingsproef moet er voor alle richtingen komen, vindt Weyts. Wie niet slaagt mag wel starten, maar moet bijsturen.

Een goed idee? Niet volgens iedereen. SP.A verzet zich tegen de invoering van zo’n algemene instapproef. ‘Een rapport van de VLIR toonde eerder al aan dat de verplichte ijkingstoets in de ingenieurs- en architectenopleiding vrouwen uitsluit van de richting’, zegt Vlaams Parlementslid Hannelore Goeman in een schriftelijke reactie. ‘Vrouwen schrijven minder vaak dan mannen in voor de opleiding burgerlijk ingenieur na het behalen van een lage ijkingstoetsscore: 54.9 procent van de vrouwen start niet aan de opleiding na een lage score versus 39.9 procent van de mannen.’ Goeman verwijst zo naar het risico op een ontradend effect, dat groter blijkt bij vrouwen dan bij mannen.

De SP.A vreest dat de diversiteit onder de proef zal lijden: ‘Deze cijfers tonen aan dat instapproeven een groot risico hebben om bepaalde groepen uit te sluiten van het hoger onderwijs.’

Ook CD&V verwijst naar dat rapport van de VLIR om bedenkingen te uiten: ‘Daaruit blijkt dat ongeveer de helft van de deelnemers met een lage score op een ijkingstoets toch het diploma behaalt (op 4 jaar)’, zegt parlementslid Brecht Warnez.

Warnez vraagt dat Weyts de proef niet op een drafje invoert: ‘Het is belangrijk dat de validiteit van de toetsen nauwgezet wordt opgevolgd, vooral in combinatie met de mogelijke impact op inschrijvingen, en het ontradend effect.’

Ook Luc Sels, rector van de KU Leuven, uitte in De Standaard al zijn bezorgdheid over de wetenschappelijke validiteit van de proef. ‘Meet je met de proef wel wat je wil meten?’