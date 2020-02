‘Europa wil Vlaanderen nul euro uit klimaatfonds geven. Onaanvaardbaar’

Vlaanderen dreigt geen cent te krijgen uit de Europese klimaatmodellen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageert scherp.

Het Europese Just Transition Fund is een onderdeel van de Green Deal waarmee Europa de Europese klimaatuitstoot omlaag wil krijgen. In het fonds zit voor de periode 2021-2027 7,5 miljard euro, bedoeld voor de lidstaten die de grootste inspanning moeten leveren om hun CO2-uitstoot omlaag te krijgen.

Maar de regeling dreigt voor Vlaanderen op een ‘financiële kater’ uit te draaien, waarschuwde Demir vanochtend in de commissie Leefmilieu. 26 procent of twee miljard van het Just Transition Fund gaat naar Polen, slechts 0,9 procent of 68 miljoen euro gaat naar België. Dat was al bekend. Maar nu blijkt ook dat de Belgische middelen voor de Europese Commissie naar de provincie Henegouwen moeten gaan.

‘Vlaanderen zou normaliter aanspraak kunnen maken op 39 van de 68 miljoen euro, maar daar steekt de Europese Commissie een stokje voor’, klaagt Demir. ‘De Commissie wil dat België de middelen prioritair inzet in Bergen, Charleroi en Doornik. De rede daarvoor is erg kunstmatig en niet transparant.’

De oorzaak daarvan is dat de Europese Commissie bij de verdeling rekening houdt met de CO2-uitstoot in verhouding tot de gecreëerde toegevoegde waarde. Aangezien Vlaamse ondernemingen grote toegevoegde waarde creëren, vallen ze uit de boot.

Voor Demir wordt Vlaanderen zo tweemaal de dupe. Landen die nog steeds draaien op steenkool, bruinkool of andere vervuilende energieproductie, krijgen een groot voordeel bij de verdeling van de middelen. Landen die hun steenkoolcentrales al hebben gesloten, zoals België, worden benadeeld.

‘Vlaanderen zal niet akkoord gaan met de verdeling van de middelen zoals nu voorgesteld’, zegt Demir. Ze eist een bijsturing van het voorstel van de Commissie. ‘Aan België zo weinig middelen toekennen en dan nog eens een Waalse provincie als prioriteit bestempelen, lijkt ons weinig rechtvaardig.’