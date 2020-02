Lijfwacht David Cameron vergeet geladen pistool en paspoort voormalige premier in vliegtuigtoilet

Een passagier op een vlucht van New York naar Londen ontdekte tot zijn verbazing een geladen pistool én het paspoort van David Cameron in een van de toiletten van het toestel. Dat melden Britse media woensdag. Een lijfwacht van de Britse ex-premier bleek die daar vergeten te zijn.

Cameron werd tijdens de British Airways-vlucht begeleid door een agent van de Metropolitan Police Service, een van de Londense politiekorpsen. Volgens tabloid The Sun, dat verschillende passagiers citeert, was het vliegtuig aan het wachten om te kunnen opstijgen, toen een ‘geshockeerde passagier’ plots meldde dat hij een pistool in het toilet gevonden had. Daarop brak ophef uit in het toestel.

‘De gezagvoerder bevestigde dat er inderdaad een pistool aan boord was, waardoor iedereen zich kapot schrok’, citeert The Sun een van de passagiers. ‘Daarop probeerde de piloot de passagiers gerust te stellen, door te stellen dat de politieman de toelating had om een vuurwapen aan boord van het vliegtuig te brengen, en dat het wapen al aan hem terugbezorgd was. Verschillende passagiers gingen daar echter niet mee akkoord, waardoor besloten werd om het wapen vóór het opstijgen uit het vliegtuig te verwijderen.’

De Metropolitan Police reageerde intussen ook al. Het politiekorps zegt het incident ‘uiterst ernstig’ te nemen. Het opende een intern onderzoek. ‘We zijn op de hoogte van het incident op een vlucht naar het Verenigd Koninkrijk op 3 februari. De betrokken agent werd sindsdien niet meer ingezet voor operaties’, klinkt het in een persbericht.

Dochter vergeten

British Airways laat dan weer verstaan dat alle luchtvaartregels gerespecteerd werden toen de gewapende agent aan boord gelaten werd. ‘Onze crew heeft het incident nog voor het opstijgen afgehandeld, waardoor de vlucht zoals gepland is kunnen doorgaan’, benadrukt de maatschappij.

Cameron, die na het referendum rond de Brexit in 2016 opstapte als premier van het Verenigd Koninkrijk, haalde in 2012 ook al de pers door een vergeetachtigheid. Hij liet toen zijn achtjarige dochter per ongeluk een kwartier alleen achter in een pub.