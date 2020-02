Waar knelt de afgespiegelde schoen?

Als Koen Geens (CD&V) er niet in slaagt een paars-gele regering op de been te brengen, dan moet volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens een afspiegelingsregering worden gevormd. Die optelsom van de regionale coalities in Vlaanderen en Wallonië is volgens Coens het beste recept voor stabiliteit. Maar waar liggen de struikelblokken?