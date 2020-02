Franse sterrenchef haalt opnieuw uit naar Michelin: ‘Moeten we dan opnieuw een basiscursus volgen?’

De Franse sterrenchef Marc Veyrat, die recent een rechtszaak verloor tegen Michelin, heeft maar één wens voor zijn nieuwe restaurant in Parijs: dat de keuken nooit wordt bekroond met een ster.

Marc Veyrat opende vorige week een nieuw restaurant in Parijs, La Fontaine Gaillon, dat hij heeft overgenomen van Gérard Depardieu. Het decor van de 17de-eeuwse pand nabij Palais Garnier werd opgefrist door Axel Huynh. Veyrat, een gepassioneerd botanist bij wie kruiden een belangrijke rol spelen, belooft op maandag, dinsdag en woensdag zelf plaats te nemen achter het fornuis.

Echter niet iedereen is welkom in zijn nieuwe restaurant, benadrukte de 69-jarige chef aan de aanwezige journalisten. ‘Ik wil dat Michelin hier nooit een stap binnen zet’, zei Veyrat volgens AFP. De enige sterren die Veyrat in zijn nieuwe restaurant wil zien, zijn ‘de sterren die fonkelen in de ogen van zijn tevreden klanten’.

Het zit Veyrat nog steeds hoog dat La Maison des Bois, zijn restaurant in Manigod, een jaar geleden werd gedemoveerd van drie naar twee sterren, nota bene amper een jaar nadat het restaurant opnieuw tot het hoogste niveau was geklommen nadat de chef enkele jaren out was door een zwaar skiongeluk. Hij spande een rechtszaak aan om het inspectieverslag te mogen inkijken en wenste ook niet langer te worden vermeld in de gids, waarvan hij de recensenten als ‘incompetent’ bestempelde. Helaas voor hem, moest hij twee keer in het stof bijten.

‘Aan Bocuse raak je niet’

De recente demotie van het restaurant van Paul Bocuse (in de laatste editie van de gids kreeg L’Auberge du Pont de Collonges voor het eerst in 55 jaar slechts twee sterren), maakte hem nog kwader. ‘Aan Paul Bocuse raak je niet, dat is de Franse identiteit. Hij heeft over de hele wereld restaurants geopend en een hoop chefs opgeleid.’

Ook over zijn eigen kwaliteiten twijfelt Veyrat niet. ‘Ik heb zeven driesterrenchefs opgeleid, 21 tweesterrenchefs en ik weet niet eens hoeveel sterrenchefs. Wie denken ze bij Michelin wel dat we zijn? Willen ze dat we opnieuw een basiscursus volgen, denken ze dat geen knowhow meer hebben na vijftig jaar in het vak?’