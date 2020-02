Tweede dode door kettingbotsing in Beverentunnel

Bij het zware ongeval in de Beverentunnel kwam dinsdag al een eerste persoon om, vijftig mensen raakten gewond. Vandaag is nog een andere persoon aan zijn verwondingen bezweken. Dat meldt de gemeente Beveren.

Het ongeval gebeurde gisteren om 13.30 uur in de ­Beverentunnel, in de richting van Nederland. Een Bulgaarse truck kon niet op tijd remmen voor de file en reed in op de personen­wagen voor zich. Daarin viel het eerste dodelijk slachtoffer. Een tweede persoon bezweek aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Door de kettingreactie werden ook twee bussen met arbeiders van Katoennatie geraakt, die op hun beurt tegen twee andere vrachtwagens botsten.

Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval loopt nog. Er is een verkeersdeskundige aangesteld die onder meer de camerabeelden van in de tunnel zal raadplegen.

Gemiddeld vindt elke twee weken een ongeval plaats in de gevaarlijkste tunnel van ons land. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan maatregelen om het hoge aantal ongevallen in de Beverentunnel naar omlaag te halen. Het grote probleem is dat er vaak files staan. Dat komt vooral omdat er net na de tunnel in de richting naar Nederland een afrit is naar de haven. Die afrit staat vaak vol met vrachtwagens, wat files in de hand werkt.

Het Agentschap zal dit voorjaar een permanente trajectcontrole in en rond de tunnel invoeren. Later dit jaar zal het Agentschap nog een nieuw systeem invoeren waarbij er net voor de tunnel meteen slagbomen naar omlaag gaan wanneer er een ongeval heeft plaatsgevonden.