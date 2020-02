Brengt coronavirus ook Olympische Spelen in gevaar? Organisatie geeft toe zich zorgen te maken

De toenemende verspreiding van het nieuwe coronavirus in China is een reden tot extreme bezorgdheid, vindt de voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio (24 juli-9 augustus). “Ik hoop dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Ik ben bezorgd dat de opmars van de epidemie de interesse in en het enthousiasme voor de Spelen zou kunnen verminderen”, liet Toshiro Muto woensdagmorgen noteren op een bijeenkomst van het Internationaal Paralympisch Comité.

De organisatie van Tokio 2020 liet weten met het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Paralympisch Comité (IPC), de Japanse overheid en de stad Tokio samen te werken om de problemen op te lossen. De Japanse autoriteiten onder wie premier Shinzo Abe hebben gezegd dat het land er alles aan doet om de impact van het coronavirus te minimaliseren voor de Spelen, die op 24 juli van start gaan.

In Japan zijn tientallen mensen met het virus besmet, het grootste aantal ziektegevallen buiten China. Japanse autoriteiten meldden woensdag dat er op een cruiseschip in Japan tien mensen besmet waren geraakt. De 3.700 passagiers en stafleden van het schip moeten voor een periode van veertien dagen in quarantaine blijven.

In China staat de teller op meer dan 24.000 besmettingen en minstens 490 doden.