Man die gevonden is in Antwerps dok is verdronken

De 31-jarige man die vorige week vrijdag gevonden is in het Verbindingsdok in Antwerpen, aan het Eilandje, is gestorven door verdrinking. Dat wijst de autopsie uit. Het onderzoek naar de omstandigheden van zijn dood gaan verder.

Vrijdagochtend voor zes uur merkte een getuige het lichaam van Cedric Stevens uit Sint-Katelijne-Waver op in het Verbindingsdok. Na een autopsie blijkt nu dat de jongen verdronken is, meldt het parket van Antwerpen. ‘De verdachte elementen die bij de start van het onderzoek zijn vastgesteld, zullen in het verdere onderzoek aan bod komen’, klinkt het nog in een persbericht.

Hoe de jonge dertiger precies om het leven kwam, blijft dus voorwerp van onderzoek. Het parket gaf de voorlopige kwalificatie ‘doodslag’ aan het onderzoek.