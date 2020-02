Donald Trump heeft vannacht het Amerikaanse Congres toegesproken in zijn jaarlijkse 'State of the Union'. Bij aanvang van zijn speech wou de Democratische speaker van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, de Amerikaanse president de hand schudden, maar die had daar duidelijk geen zin in. 77 minuten later, wanneer Trumps speech ten einde kwam, stond Pelosi recht om een kopie van zijn speech ostentatief in stukken te scheuren.