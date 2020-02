Rustig en vrij droog weer

Het KMI verwacht woensdag rustig weer met bewolkte perioden en opklaringen. De maxima schommelen tussen 2 en 8 graden.

Woensdagochtend is er in de Ardennen kans op aanvriezende mist en rijm- of ijsplekken. Later wordt het rustig met bewolkte perioden maar ook enkele zonnestralen. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Ardense hoogten en 8 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak uit veranderlijke richtingen. Volgende nacht wordt het rustig en vrij koud met opklaringen, wolkenvelden en enkele aanvriezende mistbanken. Minima tussen +1 en -4 graden met een zwakke veranderlijke wind.

Na een vrij koude nacht met in de meeste streken kans op lichte vorst en aanvriezende mist, wordt donderdag een rustige en droge dag met afwisselend zon en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen, bij een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

Vrijdagochtend is vorst mogelijk in alle streken. Overdag worden brede opklaringen voorspeld met maxima tussen 4 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden in Laag- en Midden- België. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten.

Zaterdag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met tijdelijk wat regen. Het wordt iets zachter met maxima tussen 6 en 11 graden. Zondag wordt het grijs en winderig met af en toe regen, maar ook zeer zacht met temperaturen tot 13 graden.