Donald Trump in State of the Union: ‘De jaren van economisch verval zijn voorbij’

‘Drie jaar geleden hebben we de grote Amerikaanse comeback gelanceerd.’ Met die woorden heeft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag zijn State of the Union in het Congres geopend. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om vooral zijn economische resultaten van de voorbije jaren te benadrukken. Over zijn impeachment repte de Republikein met geen woord.

‘De vijanden van Amerika zijn op de vlucht, de rijkdom van Amerika neemt toe. De jaren van economisch verval zijn voorbij’, klopte president Trump zichzelf op de borst.

Het was voor Trump zijn laatste State of the Union voor de presidentsverkiezingen in november. Het lijkt erop dat Trump van de economie het centrale thema wil maken van zijn herverkiezingscampagne. Hij stond tijdens zijn toespraak dan ook uitgebreid stil bij dat thema. ‘We gaan vooruit in een tempo dat nog maar kort geleden ondenkbaar was en we gaan nooit meer terug.’

Tijdens de speech zat Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, achter de president. De twee hebben sinds oktober niet meer met elkaar gesproken. Toen Trump in het Congres aankwam, stak Pelosi haar hand uit, maar Trump weigerde die te schudden. Op het einde van de toespraak van Trump scheurde Pelosi haar geprinte versie van de speech van de president dan weer in stukken.

Pelosi scheurde na afloop haar kopie van de speech van Trump ostentatief in stukken. Foto: AP

Staande ovatie voor Guaidó

Opvallende aanwezige in het Congres was de Venezolaanse oppositieleider en zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó. Hij was aanwezig op uitnodiging van het Witte Huis. Guaidó is net terug van een rondreis in Colombia, Europa en Canada, waar hij internationale steun zocht om president Nicolas Maduro te verdrijven.

‘De enige echte president van Venezuela is hier vanavond aanwezig’, verkondigde Trump. ‘Breng dit bericht over: Alle Amerikanen zijn verenigd met het Venezolaanse volk in hun gewettigde strijd naar vrijheid. Socialisme verwoest landen, maar onthoud dat vrijheid de ziel verenigt’, aldus Trump. De ‘greep van tirannie’ van (de huidige Venezolaanse president, red.) Nicolás Maduro zal worden ‘verwoest en gebroken’. Guaidó kreeg een daverend applaus en staande ovatie van zowel de Republikeinen als de Democraten.

Democraten ongeïnteresseerd

Die laatsten lieten tijdens het eerste deel van de speech verder weinig van zich horen en zaten er eerder ongeïnteresseerd bij als Trump de verwezenlijkingen van zijn regering opsomde. De president vergeleek zichzelf herhaaldelijk met zijn voorganger, Democraat Barack Obama. Hij sprak zelfs over ‘het mislukte economisch beleid van de vorige administratie’.

De Democraten schoten wel in actie toen Trump verklaarde dat ‘sommigen de gezondheidszorg proberen te verwoesten’. Toen riepen ze ‘you’ (u, red.) naar de president. Ook toen de Republikein het had over ‘illegale vreemdelingen’ uitten de Democraten hun ongenoegen. Trump pleitte ervoor om niet langer gratis gezondheidszorg te geven aan ‘illegale vreemdelingen’. ‘Als u illegaal naar hier komt, wordt u nu onmiddellijk weer buitengezet’, waarschuwde hij.

Abortus en wapenbezit

Ook ethische thema’s kwamen aan bod. Zo riep de president het Congres op om een wet goed te keuren om abortussen in een latere fase van de zwangerschap te beperken. ‘We moeten het er allemaal over eens zijn dat elk leven een heilig geschenk van God is’, klonk het.

Voorts sprak hij zich nog eens uit voor wapenbezit. ‘Ik zal altijd het tweede amendement (van de grondwet) beschermen dat het recht geeft om wapens te bezitten’, aldus Trump.

De president sprak tijdens zijn speech ook over de toekomst van de VS. Zo wil hij de grip van de VS op de rest van de wereld versterken, zelfs in de ruimte. ‘Amerika zal het eerste land zijn dat zijn vlag kan planten op mars’, klonk het. Trump noemde de VS een ‘grensverleggend land’ dat zijn ‘duidelijke bestemming in de sterren’ zal waarmaken.

Voor- en tegenstanders van de president vroegen zich voor de State of the Union af of de president iets zou zeggen over de afzettingsprocedure die tegen hem loopt. Maar dat onderwerp kwam niet aan bod, terwijl Trump op andere speeches de Democraten daarover regelmatig aanvalt.