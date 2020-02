Eerste Ferrari van Michael Schumacher te koop aangeboden

De Ferrari 412 T2 waar Michael Schumacher in 1995 zijn eerste testkilometers mee maakte voor de Scuderia gaat onder de hamer. De bolide is op dit moment te bewonderen op ‘Retromobile’ in Parijs.

Veilinghuis Girardo & Co stelt tussen 5 en 9 februari een bijzondere auto tentoon tijdens de bekende beurs voor oldtimerfanaten Retromobile in Parijs. Op hun stand staat de Ferrari 412 T2 uit 1995 met chassisnummer 157 en die bewuste bolide is bijzonder om meer dan een reden.

Ten eerste is het de laatste Ferrari met een jankende V12-motor achterin en ten tweede is het de eerste Ferrari waarin levende legende Michael Schumacher zijn eerste meters maakte als kersvers rijder voor de legendarische Italiaanse renstal.

Aan het einde van het seizoen 1995 mocht Michael Schumacher, die vanaf 1996 voor de Scuderia zou uitkomen, de 412 T2 met V12-krachtbron al eens aan de tand voelen. Hij was meteen zeven tienden van een seconde sneller dan Gerhard Berger die in dat seizoen de beste tijd had laten optekenen met het bewuste model tijdens de GP van Portugal in 1995.

Na zijn tijd in de F1 werd de auto gekocht door de Duitser Peter Fandel en in 2000 kwam hij in de handen van Klaas Zwart die hem gebruikte om historische races mee te rijden. In 2013 werd hij gekocht door een onbekende verzamelaar en sinds 2018 werd hij gerestaureerd in Maranello.

Girardo & Co. toont de auto eerst in de Rétromobile, daarna in de eigen presentatieruimte in Londen. Bedrijfsbaas Max Girardo: "Het spreekt voor zich dat we het een grote eer vinden om zo'n auto te mogen veilen".

Girardo plakt geen prijs op de Ferrari maar om u een idee te geven: tijdens een veiling in Abu Dhabi bracht een F2002, de laatste V10-bolide van Ferrari waar Schumacher mee reed, zo’n 5,9 miljoen dollar in het laatje.

