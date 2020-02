Eerste uitslag Iowa zet Buttigieg op voorsprong voor Democraten

vandaag

Democraten verknoeien hun caucus in Iowa

De eerste voorverkiezing in Iowa is behoorlijk in het honderd gelopen. De kandidaten zijn een stuk na middernacht alvast naar New Hampshire vertrokken, waar de tweede slag geleverd wordt, zonder dat er enig officieel resultaat bekend is. Dat is ongezien. Het partijhoofdkwartier wil alleen maar kwijt dat de uitslag ‘in de loop van dinsdag’ bekend zal worden.