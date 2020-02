Four more years voor Trump? Waarom de Amerikaanse president (niet) te kloppen is

Dit najaar kiezen de Amerikanen een nieuwe president. Amerika wikt en weegt het beleid van president Trump die hoopt zichzelf op te volgen. Krijgen we four more years of Trump? En wat pleit voor of tegen hem?

De economie doet het goed onder Trump. Maar hij is ook historisch onpopulair. Zoveel redenen als er te bedenken zijn waarom Donald Trump na de verkiezingen in november nóg eens vier jaar in het Witte Huis zetelt, zoveel zijn er ook te bedenken voor een nederlaag. Amerika-expert Steven De Foer zet al die redenen op een rij.

Lees hier het artikel van Steven De Foer over Waarom de Amerikaanse president (niet) te kloppen is.

