Democraten geven om 23.00 uur ‘gedeeltelijke uitslagen’ Iowa vrij

De Democratische partij zal omstreeks 23.00 uur Belgische tijd gedeeltelijke uitslagen van de presidentiële voorverkiezingen in Iowa vrijgeven. Het is al uren wachten op die resultaten, omwille van technische problemen met het systeem.

Wat de Democraten vrijgeven, zou gaan om de ‘grote meerderheid‘ van de uitslagen van de caucus. ‘Ik wil er geen getal op plakken, maar ik kan u zeggen dat het meer dan vijftig procent zal zijn’, zei de plaatselijke partijvoorzitter Troy Price aan de krant The New York Times.

Er rest nog veel onduidelijkheid. Over het tijdstip waarop de rest van de resultaten openbaar zal worden, bijvoorbeeld. En ook wat ‘de grote meerderheid’ dus betekent.

De problemen bij de belangrijke eerste voorverkiezing in Iowa zijn het gevolg van een slecht werkende app die de resultaten uit elk van de 1.700 stembureaus moest doorgeven. De ouderwetse telefoonlijn raakte daardoor overbelast.

Deze eerste voorverkiezing was een caucus: een erg basisdemocratisch, maar ook omslachtig systeem waarbij kiezers samenkomen in sporthallen en kerken. Ze kunnen elkaar overtuigen om in een tweede stemronde bij een andere kandidaat aan te sluiten, als een kandidaat in dat kiesbureau geen 15 procent behaalde in de eerste ronde.

De caucus vond dinsdag om 02.00 uur Belgische tijd plaats. Meestal zijn de resultaten al na enkele uren bekend.