Marco Borsato en zijn vrouw Leontine gaan scheiden

De Nederlandse zanger Marco Borsato en zijn vrouw zijn na een huwelijk van meer dan twintig jaar uit elkaar. Dat meldt hij zelf op sociale media.

In 1998 trouwde Borsato met de presentatrice en actrice Leontine Ruiters. Ze kregen samen drie kinderen: zonen Luca (21) en Senna (18), en dochter Jada (17). Vorig jaar kwam naar buiten dat Borsato tien jaar geleden een affaire met een pianiste had.

Nog maar enkele weken geleden liet Borsato weten dat hij een burn-out heeft. Hij is sindsdien buiten strijd, de agenda werd leeggemaakt. 'De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet helemaal verwerkt', zei hij toen in een mededeling. 'Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan.'

In bijna 22 jaar huwelijk maakten de Borsato's veel mee. Zo ging The Entertainment Group, de productiemaatschappij waarvan de zanger mede-eigenaar was, in 2009 failliet. Borsato bleef met een miljoenenschuld zitten, maar krabbelde weer recht. In juli 2011 werd een poliep gevonden op zijn stembanden. De zanger onderging een geslaagde operatie. Borsato's gezondheid was begin 2014 weer groot nieuws, toen hij bekendmaakte getroffen te zijn door een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen (TIA).