Het ongeval in de Beverentunnel vandaag was erg zwaar. Maar elke maand gebeuren er wel ongevallen in de tunnel. Sinds eind november kent de tunnel nochtans 'tunneldosering'.

In de Beverentunnel op de R2 is vanmiddag een zwaar ongeval gebeurd, waarbij vier voertuigen betrokken waren. Naast één dode, raakten ook vijf mensen zwaargewond en 44 anderen lichtgewond.

De tunnel heeft een slechte reputatie. Jaarlijks gebeuren er tientallen ongevallen, gelukkig meestal enkel met wat blikschade. Maar ook zonder ongevallen is het er erg druk, onder meer door de uitbreiding van de Antwerpse haven op Linkeroever.

Tunneldosering

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte er eind november vorig jaar met tunneldosering om zo de files buiten de tunnel te houden.

‘Omdat een ongeval in een tunnel een groter risico inhoudt dan een ongeval in open lucht, is het belangrijk om die zo veel mogelijk te voorkomen’, zegt AWV. Wanneer auto’s, en zeker vrachtwagens, in de tunnel botsen, duurt het veel langer om de weg weer vrij te maken door de beperkte manoeuvreerruimte. Bovendien gebeurt een kop-staartbotsing sneller in een donkere tunnel dan in het daglicht.

Daarom probeert Wegen en Verkeer de files dus te verleggen voor de tunnel.

AWV doet dat aan de hand van signalisatieborden boven de snelweg. Met een groene pijl of een rood kruis tonen die de weggebruikers op welke rijstroken ze mogen rijden, en op welke rijstroken niet. Door aan de mond van de tunnel het verkeer terug te brengen op één rijstrook, maar het vervolgens in de tunnel wel weer de volledige breedte van de weg te laten gebruiken, zal de file verschuiven. Het verkeer staat dan niet langer stil in de donkere tunnelkoker, maar enkele honderden meters ervoor.

De ‘dosering’ werkt dynamisch, door middel van tellussen in de weg, en zal alleen geactiveerd worden bij (potentiële) file.

Vraag is nu of de tunneldosering vandaag heeft gewerkt. En of de chauffeurs zich wel aan de verkeerssignalisatie hebben gehouden.