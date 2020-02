Beste beursdag in meer dan een jaar

De Brusselse beurs heeft haar sterkste dag in dertien maanden neergezet. De Bel20-index snelde liefst 2,82 procent hoger naar 4.039,92 punten.

De beleggers hopen duidelijk dat de centrale banken en overheden extra maatregelen zullen nemen om de impact van het coronavirus op de economie te temperen. Bovendien blijkt dat de Amerikaanse economie er intussen beter aan toe is dan verwacht. De orders bij de bedrijven zijn er in december sterker gestegen dan analisten hadden voorspeld.

Het was geleden van 4 januari 2019 dat de beurs nog zo sterk aantrok. Toen zorgden de hoop op een hervatting van de handelsbesprekingen tussen China en de VS en extra maatregelen in China voor een sprong van 2,97 procent.

Ook elders in Europa veerden de indices op. Amsterdam dikte 2,2 procent aan, gevolgd door Frankfurt, dat zowat 1,8 procent won. In Parijs stond er net geen plus van 1,8 procent op het koersenbord en Londen won 1,55 procent.

Bij de twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de Brusselse sterindex vlamde vooral Umicore. De metalengroep werd liefst 11,86 procent meer waard bij een slotnotering van 46,70 euro. Het bedrijf profiteerde onder meer mee van het goede rapport dat Tesla voorlegde en dat op een grotere vraag naar elektrische auto’s wees. Bovendien anticiperen de beleggers op de bekendmaking van de jaarresultaten van het concern over 2019 later deze week.

Ook Galapagos had de wind vol in de zeilen. De biotechtitel snelde 7,46 procent hoger tot 224,80 euro. Sectorgenoot argenx volgde met een bonus van 3,68 procent bij een slotnotering van 138,10 euro.

Barco dikte 2,64 procent aan tot 233,50 euro. Het bedrijf mag in de VS een scanner op de markt brengen die de evolutie van huidvlekken analyseert. Dat is belangrijk voor de opvolging van huidkanker.

GBL hield het bij een vooruitgang van 1,27 procent en een slotkoers van 92,58 euro. De holding trekt haar belang in de Zwitserse expertisegroep SGS op van 16,7 procent naar 18,9 procent door de overname van een deel van de participatie van de Von Finck-familie.

Op de brede markt sprong vooral Greenyard in het oog. De handelaar in groenten en fruit klokte 8,87 procent hoger af op 4,91 euro.

Melexis duwde eveneens door. De producent van chips voor de autosector werd 4,07 procent meer waard bij een slotkoers van 67,75 euro. Woensdag maakt het bedrijf zijn resultaten over 2019 bekend.

Enkele verliezers

Verlies was er bij de grote waarden alleen voor het telecombedrijf Proximus, dat 0,51 procent daalde tot 25,59 euro.

Op de tweede rij nam Curetis gas terug. Na de forse stijging van de voorbije dagen zakte de titel 16,25 procent tot 0,71 euro.

Bekaert moest eveneens achteruit. De staaldraadtitel werd 3,10 procent afgeprijsd tot 22,52 euro na een verkoopadvies van Kepler Cheuvreux, dat op een aantal hindernissen voor het bedrijf wees. Dinsdag liet het wel weten met het Duitse Agro een gemeenschappelijke onderneming op te richten in Colombia voor de productie van staaldraadverensystemen. Die zijn bestemd voor fabrikanten van matrassen en meubelbekleders in Colombia, Centraal-Amerika en de Caraïben.

Atenor gleed 1,92 procent weg tot 71,60 euro. De vastgoedontwikkelaar verkoopt een deel van het kantoorproject Au Fil des Grands Prés in Bergen aan de Federatie Wallonïe-Brussel. Nog voor de start van de werken is nu al 80 procent van het pand verkocht.