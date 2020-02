Dode man bleef wekenlang onopgemerkt: ‘Dit is niet te snappen’

Wekenlang merkte niemand de dood op van een zestiger uit Sint-Truiden. ‘Dit is een groot dorp, en toch ontsnappen er mensen aan de aandacht’, zegt een aangeslagen schepen Pascy Monette (Open VLD), de eerste schepen van Eenzaamheid in ons land.

In een appartement, een sociale woning in Sint-Truiden, is een man alleen gestorven, en niemand merkte dat lange tijd op. Een buurman sloeg uiteindelijk alarm, meldde Het Laatste Nieuws vandaag. ‘De familie is zwaar aangeslagen’, vertelt schepen Pascy Monette aan de telefoon. Hij is nota bene de eerste schepen van Eenzaamheid in ons land.

‘Wat er nu gebeurt, is precies wat we met ons project proberen te vermijden’, zegt Monette. ‘Het wordt altijd maar duidelijker dat het ook in zo’n gebouw goed opletten is voor eenzaamheid. Het is niet te snappen, in een appartementsgebouw, een sociale woning. Daar hangt echt een dorpssfeer, er wonen veel gezellige mensen.’

Maar de man zou niet veel mensen om zich heen hebben gehad. ‘Hij zocht niet veel contact’, bevestigt Monette. Zijn project kon er niet voor zorgen dat de gemeente een voet tussen de deur had bij de man. ‘We hebben veel vrijwilligers, een zorgcoördinator die kan langskomen, chauffeurs die zieke mensen kunnen vervoeren. Onze maaltijdbezorger ziet heel goed wat leeft, hij is een goede barometer. Maar bij deze man kwam niemand van ons langs.’

Monette denkt niet dat het probleem van eenzaamheid in Sint-Truiden groter is dan elders. ‘Wij durver erover te spreken, een project over te organiseren. Maar dat maakt het hier niet erger, neen. Ook een actieplan in Brugge kon niet voorkomen dat daar nog voorvallen plaatsvonden. In Sint-Truiden wonen 40.000 mensen. Ik noem het een groot dorp, waar veel mensen elkaar kennen. Maar toch ontsnappen er mensen aan de aandacht.’