Onze vrouw keek naar 'Extra time': 'Ze behandelen het spel alsof het een hogere vorm van wiskunde is. Ik snap er geen bal van, maar ik blijf gefascineerd kijken.'

Eerst een bekentenis. In mijn leven verdraag ik meer voetbal dan me lief is. Dat doe ik uit liefde. Alles opgeteld wordt er in mijn gezin namelijk een aanzienlijk aantal uren per week voetbal gespeeld ...