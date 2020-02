16-jarige Mila na bedreigingen: ‘Ik heb niets verkeerds gedaan’

Na de golf van beledigingen en bedreigingen op het internet heeft de 16-jarige Française Mila voor het eerst een televisie-interview gegeven.

Mila verontschuldigt zich ‘een beetje’ tegenover mensen die hun religie ‘in vrede’ beoefenen en die zich beledigd voelen door haar uitspraken.

Maar ze verdedigt haar woorden ook. ‘Ik heb absoluut geen spijt over wat ik heb gezegd, het was wat ik dacht’, zegt ze in het programma Quotidien op de zender TMC. De tiener betreurt dat ze haar uitspraken op sociale media deed en de manier waarop ze zichzelf uitdrukte. Dat haar uitspraken zo’n weerslag zouden hebben, had ze niet verwacht.

Mila est notre invitée dans #Quotidien pour sa seule et unique interview. pic.twitter.com/cZ1VqObHrR — Quotidien (@Qofficiel) February 3, 2020

Na homofobe commentaren online van een moslim noemde Mila de islam op haar instagramaccount ‘een religie van haat’. Sindsdien heeft ze doodsbedreigingen ontvangen.

Mila zegt dat haar leven door de controverse nu on hold staat. Haar instagramaccount is gedeactiveerd. Uit veiligheidsoverwegingen gaat ze niet meer naar school. Ze zegt dat ze onder meer ‘met zuur kan verbrand worden’ of ‘leven begraven’ zou kunnen worden.

Met kritiek heeft ze naar eigen zeggen geen probleem, zolang het niet om geweld en haat gaat. ‘Ik moet me niet verstoppen, ik heb niets verkeerds gedaan.’

De minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer zegt dat de autoriteiten proberen om haar terug naar school te krijgen ‘opdat ze een normaal leven kan hebben’.

De zaak heeft in Frankrijk een nationaal debat over de vrijheid van meningsuiting op gang gebracht.