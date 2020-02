De Duitse artiest Simon Weckert heeft een bizarre stunt uitgehaald. Hij heeft navigatie-app Google Maps om de tuin geleid door met een karretje met 99 smartphones door de straten van Berlijn rond te lopen.

Google Maps is eigenlijk een interactieve kaart die kan aangeven of er in bepaalde straten veel file is. De app doet dat door data van smartphones te verzamelen. Zo kan Google zien of er veel mensen op dezelfde plaats zijn en hoe snel ze vooruitgaan. Wanneer het ergens heel druk is, krijgt de straat in Google Maps een rode kleur.

Simon Weckert kon met zijn project #googlemapshacks dat systeem misleiden. Hij stapte met een karretje met 99 smartphones rond door Berlijn, vlak bij het Duitse hoofdkantoor van Google. In de video hieronder ziet u hoe de straten in de app gaandeweg helemaal rood kleuren.

Door de stunt van Weckert lijkt het dus alsof er stapvoets verkeer is. Een virtuele file dus, en volgens de artiest leidde die er zelfs toe dat nog minder mensen zich aan een doortocht door de bewuste straat waagden. Er is dus hoop als u de volgende keer op Maps ziet dat de Brusselse ring of de Kennedytunnel helemaal rood kleurt: voor hetzelfde geld loopt er gewoon een man met een karretje vol smartphones.