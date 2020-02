De Beverentunnel op de R2 richting Nederland is in beide richtingen afgesloten na een zwaar ongeval. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de hinder van lange duur zal zijn.

Een vrachtwagen zou achteraan ingereden zijn op een file midden in een tunnel. Daardoor ontstond een kettingbotsing. Er zouden vier voertuigen betrokken zijn: twee bussen, een vrachtwagen en een personenwagen. In de twee bussen zaten verschillende passagiers. Er is sprake van meerdere gewonden.

‘De hulpdiensten zijn momenteel bezig met het evacueren van de betrokkenen, het gaat in totaal om een vijftigtal mensen’, zegt een politiewoordvoerster.

Aanvankelijk was de tunnel alleen richting Nederland afgesloten, maar de hulpdiensten hebben intussen ook de rijrichting Beveren laten afsluiten om de afhandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen. De afhandeling belooft van lange duur te zijn.

update #R2 ongeval Beverentunnel richting 1/Nederland. De hinder zal nog een lange tijd duren. De file groeit ook al snel aan. Probeer de omgeving te vermijden. pic.twitter.com/JXUOuNNPNg — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) February 4, 2020

Het verkeer moet een bovengrondse omleiding volgen, maar dat verloopt bijzonder moeizaam. ‘Richting Nederland is het verkeer al volledig stilgevallen vanaf het knooppunt met de E34’, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. ‘We raden ten stelligste aan de omgeving de komende uren te vermijden, anders rij je je daar compleet vast.’

Over langere afstand richting de A12 of E19 naar Nederland is de Antwerpse ring via de Kennedytunnel een alternatief.