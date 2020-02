Glazen koepel wordt nieuwe eyecatcher in Knokke-Heist

Foto: SAMYN and PARTNERS

Begin 2023 heeft Knokke-Heist een nieuw ‘Place m’as-tu vu’. Het Albertplein wordt heraangelegd en krijgt een imposant glazen paviljoen.

Eind 2020 zouden de verbouwingswerken beginnen op het plein tussen de Kustlaan en Zeedijk. De plannen van architect Philippe Samyn zijn niet mis: een open plein met een groot glazen volume in het midden. Het plein zal bestaan uit zwarte en witte toetsen. ‘Dat moet een soort speelsheid creëren’, zegt schepen van Stedenbouw Kris Demeyere (GBL). ‘Het Albertplein was zijn gezelligheid verloren door de komst van de retail, dus daarom zochten we een nieuw ontwerp.’

‘Centraal komt een glazen halfrond paviljoen, in het midden van een waterlichaam. Door de reflectie van het water in de beglazing, krijgt het visueel de omvang van een hele bol’, klinkt het bij het AGSO (Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf). ‘Je ziet en wordt gezien.’ Het plein moet het kloppende hart van het Zoute blijven. De koepel wordt ook verwarmd. Onder het plein komt een private parking.

Opvallend: het verkeer wordt gecentraliseerd op één punt op het plein. Nu wordt er nog rond gereden. Op en rond het plein komt ook de nodige horeca. Er zullen wel geen aparte straten worden opgenomen: het wordt een open plein van wand tot wand. Over twee jaar zou het nieuwe plein volledig af moeten zijn, waardoor het Albertplein begin 2023 volledig in gebruik kan worden genomen.