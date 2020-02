Audit Vlaanderen opent vooronderzoek naar exclusiviteitscontracten bij VRT

Audit Vlaanderen, het agentschap dat de Vlaamse administratie controleert, is een vooronderzoek gestart naar enkele exclusiviteitscontracten bij de VRT. Dat meldt Knack en het nieuws wordt door Audit Vlaanderen bevestigd aan De Standaard.

‘Audit Vlaanderen is op basis van bepaalde meldingen rond exclusiviteitscontracten bij de VRT inderdaad met een vooronderzoek gestart’, bevestigt administrateur-generaal Mark Vandersmissen. ‘Tijdens zo’n vooronderzoek kijken we of er mogelijk iets aan de hand is. Dat kan enkele weken duren, afhankelijk van de hoeveel informatie die nog binnenloopt. Lijkt er effectief iets aan de hand te zijn, dan zal een volwaardig onderzoek worden geopend.’

Welke exclusiviteitscontracten bij de VRT momenteel door Audit Vlaanderen worden onderzocht, daarover wil Vandersmissen geen uitspraken doen. Hij bevestigt wel dat ook informatie uit de media aanleiding kan geven tot het instellen van een vooronderzoek.

De afgelopen weken zijn in verschillende media berichten verschenen over de werkwijze van Peter Claes, directeur productie en media bij de VRT. De Standaard berichtte toen over een opmerkelijk exclusiviteitscontract voor freelanceregisseur Ludovic Beun, ter waarde van 650.000 euro bruto en met een looptijd van vijf jaar.