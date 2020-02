Veerle Baetens (42) vertrekt eind deze week naar Hollywood voor de uitreiking van de Oscars. Het Franstalige ‘Une soeur’, waarin ze een medewerkster van een noodcentrale speelt, maakt kans op een beeldje in de categorie ‘Beste kortfilm’.

‘Eind deze week vliegt Veerle samen met producent Jacques-Henri Bronckart naar Los Angeles. Regisseur Delphine Girard is intussen al aangekomen om zich voor te bereiden’, vertelt Barbara Van Lombeek, persverantwoordelijke van Une soeur.

In die 16 minuten durende kortfilm, over een vrouw die door een man wordt vastgehouden in zijn wagen, speelt ze de medewerkster van een noodcentrale die het slachtoffer probeert te redden. Une soeur heeft alvast een kans op vijf om te winnen. Of dat ook gebeurt, wordt zondagnacht Belgische tijd duidelijk.

Niet de eerste keer

Baetens is niet toe aan haar debuut op de rode loper van de Oscars. In 2014 stond ze er met tegenspeler Johan Heldenbergh en regisseur Felix Van Groeningen toen The broken circle breakdown was genomineerd voor ‘Beste niet-Engelstalige film’.