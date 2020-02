Extravagant huwelijk: dochter van drugsbaas ‘El Chapo’ getrouwd in prominente kathedraal

De dochter van de Mexicaanse drugsbaas Joaquin ‘El Chapo’ Guzman is met veel luister getrouwd in de kathedraal van Culiacán. Het opzichtige huwelijk toont de invloed die de familie nog altijd heeft.

Alejandrina Gisselle Guzman is op 25 januari getrouwd met Edgar Cazares, ook iemand uit de Mexicaanse drugswereld. Ze trouwden niet zomaar in een kerk, maar in de kathedraal van Culiacán, het machtscentrum van het Sinaloa-drugskartel.

Foto’s en video’s op sociale media tonen hoe de bruid toekomt aan de kathedraal. De omgeving werd afgespannen met politielinten. Op het feest kwamen bekende Mexicaanse muzikanten spelen en werd een groot vuurwerk afgestoken.

Buurtbewoners zeggen aan persbureau Reuters dat ze een extravagant huwelijk hadden opgemerkt, maar dat ze geen idee hadden om wie het ging.

‘Het is een reminder van hoe ingebed en machtig de familie blijft in de samenleving van Sinaloa’, zegt Falko Ernst, een Mexico-expert van de Internationale Crisis Group, aan The Guardian. ‘Ze maken deel uit van de elite, en worden ook zo behandeld door andere leden van de elite, waaronder delen van de Kerk.’

Het Sinaloa-drugskartel heeft de drugshandel nog altijd stevig in handen, ook al zit Joaquin Guzman een levenslange gevangenisstraf uit in de VS. Zijn zonen hebben de handel overgenomen.

Ook andere familieleden proberen munt te slaan uit hun naam. Guzmans vrouw debuteerde vorig jaar in een realityprogramma op televisie. Zijn dochter heeft vorig jaar het merk modemerk ‘El Chapo 701’ gelanceerd. Dat wil ze uitbreiden met ‘El Chapo’-bier. ‘701’ is een verwijzing naar de Forbes-lijst van rijkste mensen. In 2009 stond haar vader op plaats 701.