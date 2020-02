Kim Kardashian en Kanye West tonen hun huis, ontworpen door Belgen

Details van de minimalistische villa van Kim Kardashian en Kanye West waren eerder al te zien op foto's en video's die ze deelden op sociale media, maar nu liet het Hollywoodkoppel Architectural Digest toe voor een tour door hun woning. Die is bijna volledig ingericht door twee Belgische architecten, Axel Vervoordt en Vincent Van Duysen.

Het koppel kocht het pand in Calabasas, een van de buitenwijken van Los Angeles, in 2013. 'We waren in deze buurt aan het wandelen en passeerden langs dit extravagante huis. Ik kwam hier ook vaak wandelen na de geboorte van onze eerste dochter North om mijn babykilo’s kwijt te geraken. Ik kende Kanye’s smaak in huizen nog niet, maar dit pand leek me perfect. Hij was minder enthousiast, maar vond dat er wel iets van te maken was', aldus de realityster.

Het eindresultaat dat ze beiden voor ogen hadden? Een simpele inrichting in neutrale tinten om een rustgevend contrast te bieden met de chaotische buitenwereld. Het heuse verbouwproject bracht de rapper binnen in de internationale designwereld. Hij ging naar allerlei antiekbeurzen en tentoonstellingen in Maastricht en Venetië, waar hij onze landgenoot Axel Vervoordt ontmoette.

West was altijd al aangetrokken door een typisch Vervoordt-ontwerp: een zwevende stenen tafel met afgeronde randen. 'Toen ik zijn ontwerpen zag, dacht ik: deze man kan zelfs het huis van Batman maken. Ik moét met hem samenwerken. Het was een hele onderneming om Axel naar Calabasas te laten komen om dit huis opnieuw uit te vinden.'

Voor Vervoordt, die zichzelf geen kenner van de muziekwereld noemt, was de samenwerking heel fijn. 'Ik ontdekte dat Kim en Kanye fantastische mensen zijn. We hebben dezelfde waarden in het leven zoals respect voor schoonheid en de spiritualiteit van kunst. Je zou het een geloof kunnen noemen, een zoektocht naar rust en positieve energie. We hadden diepe gesprekken over de geest en de belangrijkheid van stilte.' Vervoordt zegt nog dat Kanye en Kim totaal iets nieuws wilden. 'We hebben het huis veranderd door het te zuiveren en steeds te blijven pushen om het zuiverder te maken.'

Het resultaat is een clean huis met loftachtige ruimtes die het decoratieve moeten hebben van de ongewone vormgeving in wit gips en andere bleke, natuurlijke materialen. De inrichting is minimalistisch met het subtiele design van Vervoordt, aangevuld met items van andere toptalenten in de architecturale wereld. Daarbij hoort nog een andere landgenoot. Vincent Van Duysen hielp om de woonkamer en de kinderkamers in te richten.

Bekijk de foto's van de woning op de website van Architectural Digest.