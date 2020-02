Ex-actrice Jessica Mann kreeg tijdens de verhoring door de verdediging van Harvey Weinstein een paniekaanval. De rechter schortte de zitting op.

Jessica Mann (34) is een van de vrouwen die Weinstein van verkrachting beschuldigen. Ze zegt dat ze in 2013 twee keer door Weinstein is verkracht en dat hij haar in jarenlange relatie had gelokt. Haar beschuldiging vormt de basis voor de zwaarste aanklachten tegen de Hollywoodproducer.

Na haar getuigenis van vorige week werd Mann door de verdediging ondervraagd. Na zo’n vijf uur kon ze niet verder. Ze begon ongecontroleerd te huilen toen ze een e-mail voorlas waarin ze Weinstein als een soort van vaderfiguur beschrijft. Na een korte pauze bleef ze huilen, waarop rechter James Burke de zitting opschortte. Dinsdag zou haar verhoord verder gaan.

Manipulatie

Tijdens het verhoord schilderde de verdediging haar af als een leugenaar die Weinstein manipuleerde. Donna Rotunno, een van de advocaten van Weinstein, suggereerde herhaaldelijk dat Mann vrijwillig seks had met Weinstein om haar carrière te bevorderen.

Op een gegeven moment vroeg Rotunno of Mann Weinstein manipuleerde met lieve berichtjes, hoewel ze zich niet tot hem aangetrokken voelde. ‘Hoe ik ermee omging om het te overleven en te verwerken, ja, ik denk dat je van manipulatie kunt spreken’, antwoordde ze.

‘U manipuleerde mijnheer Weinstein elke keer dat u hem zag, is het niet?’, zei Rotunno. ‘Elke keer dat u instemde met seks, manipuleerde u hem, is het niet? Je gaf hem de indruk dat je seks met hem wou.’

De getuige antwoordde: ‘Nee, dat is niet juist.’ Ze zei dat ze flatterende berichtjes stuurde om te vermijden dat Weinstein boos zou worden. ‘Ik bleef omgaan met de man die mij misbruikte omdat hij me bleef bedreigen en het in mijn eigenbelang was.’ Ze zei dat ze zichzelf wou beschermen.

In een van de flirterige berichtjes stelde Mann voor om Weinstein aan haar moeder voor stellen. ‘Mijn moeder zou je graag ontmoeten en dan kun je ineens zien hoe goed mijn genen zijn’, schreef ze in 2014.

Paniekaanval

Mann barstte in huilen uit toen ze een e-mail moest voorlezen die ze in mei 2014 naar een ex had gestuurd, een jaar nadat ze door Weinstein zou verkracht zijn geweest. ‘Harvey had dezelfde leeftijd als mijn vader en hij gaf me de bevestiging die ik nodig had’, schreef ze.

De ex-actrice geraakte nauwelijks nog uit haar woorden toen ze een passage over seksueel misbruik uit haar verleden voorlas. Rotunno vroeg of dat gebeurd was ‘toen ze jonger was’. Daarna werd de zitting geschorst.

Rotunno is een advocate die gespecialiseerd is in de verdediging van mannen die beschuldigd worden van seksueel misbruik. In heel haar carrière heeft ze nog maar één zaak verloren. Bij vier andere getuigen suggereerde ze dat de vrouwen vanuit financiële motieven Weinstein beschuldigen.

Levenslang

In het proces tegen de 67-jarige gevallen Hollywood-mogul draait het om vijf aanklachten. Bij een veroordeling riskeert hij een levenslange gevangenisstraf.

De voorbije jaren hebben meer dan tachtig vrouwen, onder wie ook toonaangevende actrices zoals Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie, Weinstein van seksuele aanrandingen beticht en daarmee de #MeToo-beweging op gang gebracht.