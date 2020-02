Belg in quarantaine wegens coronavirus getuigt: ‘Alles net zoals in een gewoon ziekenhuis, zelfs het eten’

Dat hij zijn verjaardag zou moeten vieren in quarantaine, dat had Johan Smets, een van de negen uit Wuhan gerepatrieerde Belgen, niet kunnen voorspellen. Heel erg vindt hij dat vooruitzicht echter niet. ‘Ach, in China zouden mijn Belgische vrienden en familie er ook niet bij geweest zijn. En wie weet krijg ik hier ook wel taart.’