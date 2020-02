Angèle is een van de nieuwe gezichten van Chanel

De Belgische popster Angèle schittert in de nieuwste zonnebrillencampagne van Chanel. Ze krijgt er het gezelschap van onder meer Pharrell Williams en actrice Isabelle Adjani.

Het is al enkele maanden duidelijk dat Angèle een van de nieuwe lievelingen is bij Chanel. Zo zat ze in december tijdens de Métiers d’Art-show van het Franse modehuis op de eerste rij naast Kristen Stewart en Lily-Rose Depp, die ook allebei al voor het label poseerden. En nu is het de beurt aan de 24-jarige Brusselse.

In de campagne voor de zonnebrillencollectie voor 2020 fungeert ze samen met muzikanten Pharrell Williams en Sébastien Tellier en actrices Isabelle Adjani en Margaret Qualley als uithangbord voor een van de vijf nieuwe brilmonturen. Angèle kreeg daarbij een ovalen exemplaar aangemeten met daaraan een ketting met parels.

Vorige week raakte ook bekend dat Angèle haar eerste filmrol te pakken heeft. Ze zal naast Adam Driver en Marion Cotillard te zien zijn in Annette van de Franse regisseur Leos Carax. Driver speelt in deze musical een komiek, Cotillard is een wereldberoemde sopraan die met hem een relatie heeft. De opnames vonden dit najaar plaats, onder meer in de Brusselse KVS en het Concertgebouw van Brugge.