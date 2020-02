Meer dan 102 miljoen Amerikanen zien Kansas City Super Bowl winnen

Meer dan 102 miljoen Amerikanen hebben zondag gekeken naar de 54e editie van de Super Bowl, waarin Kansas City Chiefs het met 31-20 haalde van San Francisco 49ers, zo blijkt dinsdag uit de cijfers van het gespecialiseerde bureau Nielsen.

Op televisiezender Fox werden 99,9 miljoen kijkers geregistreerd. De uitzending in het Spaans op Fox Deportes en streaming op de platforms van Fox, NFL en Verizon leverde nog eens iets meer dan drie miljoen kijkers op. Goed voor een totaal van net boven de 102 miljoen, een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar toen het duel tussen New England Patriots en Los Angeles Rams afklokte op 100,7 miljoen kijkers. Een vrij saaie wedstrijd ging nadien de geschiedenisboeken in als de Super Bore.

Het was tevens de eerste keer in vijf jaar dat er een stijging te noteren viel in de kijkcijfers.