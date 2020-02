NBA. Miami Heat haalt fors uit tegen Philadelphia 76’ers

Miami Heat heeft maandag met 137-106 gewonnen tegen Philadelphia 76’ers in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Voor The Heat was het de op een na grootste zege ooit die het team liet noteren na de reguliere speeltijd.

Jimmy Butler was bij Miami goed voor 38 punten,7 rebounds en 3 intercepties in minder dan een halfuur. Het was van de legendarische Larry Bird in 1986 geleden dat daarin nog eens iemand geslaagd was.

Het was de 34e zege dit seizoen voor Heat, dat in de Eastern Conference van de NBA op de vierde plaats staat. De Sixers volgen na de derde nederlaag op rij op de zesde plaats.