Eerste geval van coronavirus bevestigd in België

Eén van de negen Belgen die zondag vanuit Wuhan naar ons land is gerepatrieerd, is besmet met het coronavirus. Dat meldt Maggie De Block (Open VLD), minister van Volksgezondheid.

De andere acht gerepatrieerde Belgen zijn niet besmet met het coronavirus, zo blijkt uit de medische tests die werden afgenomen.

‘De persoon die positief testte, is in goede gezondheid en vertoont op dit moment geen ziekteverschijnselen. De patiënt is overgebracht naar het universitair Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, een van de referentieziekenhuizen in ons land’, verduidelijk De Block. ‘Dat ziekenhuis beschikt over alle noodzakelijke expertise en omkadering, waardoor de beste zorgen er gegarandeerd zijn.’

'Ik had dit ergens wel verwacht. Kijk naar het vliegtuig waarmee Duitsland zijn landgenoten heeft gerepeatrieerd. Daarin zaten uiteindelijk twee mensen die besmet waren met het coronavirus', zegt viroloog Marc Van Ranst tegen Radio 2 Antwerpen. 'Net daarom was het een goede beslissing om die mensen in quarantaine te plaatsen en iedereen te testen, ook zij die geen symptomen vertoonden. Want ook de persoon die nu positief heeft getest, vertoont geen ziekteverschijnselen.'

Van Ranst: 'Dit is geen positief geval waaruit andere gevallen kunnen voortkomen. De betrokken persoon is geïsoleerd en zal binnen een paar dagen virusvrij zijn. De patiënt zal wel nog voor de volle veertien dagen onder quarantaine blijven en dan is dit voorbij.'

Naast onze landgenoten verbleef de voorbije twee nachten ook een Deen in Neder-Over-Heembeek. Zijn testresultaten zijn negatief. Hij zal dinsdagochtend worden gerepatrieerd naar Denemarken.