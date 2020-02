'Wereldrecord': opnieuw duidelijk dat Carl Lewis ook een klier was

Waarom zijn sommige sportprestaties mythischer dan andere? De eerste aflevering van het tweede seizoen van 'Wereldrecord', de uitstekende reeks van sportjournalist Maarten Vangramberen, zette me aan het denken. Die was opgehangen aan Mike Powell, de man die 29 jaar geleden 8,95 meter ver sprong. Daarmee deed hij 5 centimeter beter dan zijn landgenoot Bob Beamon had gedaan op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico-Stad.

Toch blijft in mijn herinnering de prestatie van Beamon legendarischer. Die deed werkelijk iets buitenaards. Plots sprong een man bijna 9 meter ver, meer dan een halve meter verder dan iemand ooit was gesprongen. Dat hij voor die prestatie kon rekenen op het voordeel van de grote hoogte, was hem vergeven. Dat het allemaal in zwart-wit gebeurde, droeg zeker bij tot de mythevorming.

Powell sprong ‘slechts’ 5 centimeter verder dan Beamon. Misschien is het daarom dat zijn record minder tot de verbeelding spreekt. Bovendien sprong Powell zijn hele carrière in de schaduw van Carl Lewis, misschien wel de beste atleet van de twintigste eeuw.

Toch bleek Vangramberen met ­Powell een heel goede keuze gemaakt te hebben. Net als in de eerste reeks gebruikt hij de prestatie in de eerste plaats om de wetenschappelijke realiteit erachter uit de doeken te doen. Vangramberen doet dat met veel liefde voor de sport en voor de wetenschap.

Maar het mooie aan deze aflevering was toch de mens Powell. Die was helemaal naar Brussel gekomen om nogmaals over zijn unieke sprong te spreken. Daar had hij veel schik in. Powell bleek een erg aimabel man, met veel gevoel voor humor – ‘hoe langer ik het record heb, hoe verder mijn sprong lijkt te worden’ – en met veel psychologisch inzicht en zelfkennis. De manier waarop hij vertelde over ‘King’ Carl, ooit zijn idool, die hij tot zijn vijand had moeten maken om hem te kunnen verslaan, was erg verhelderend.

Opnieuw werd duidelijk dat die ­Lewis behalve een uitzonderlijk atleet ook een klier was. Zo ging hij Powell op die bewuste WK-avond in Tokio intimideren bij zijn aanloop. Maar die putte er alleen maar meer vastberadenheid uit. De twee dreven elkaar tot uitzonderlijke prestaties. De finale werd een absolute thriller, veel meer dan de olympische finale van 1968. Eerst verbeterde Lewis het record van Beamon, maar uiteindelijk deed ­Powell nog 4 centimeter beter.

In het licht van de atletiek­geschiedenis kent hij echter zijn plaats: achter Carl Lewis. ‘Hij blijft de absolute nummer 1.’

Mooie man, die Mike.

Wereldrecord. Maandag om 21.20 uur ­op Canvas