Eis van Beerschot om wedstrijd in Virton nietig te verklaren, is verworpen

De klacht van Beerschot en de vraag voor nietigverklaring van de competitiewedstrijd Virton-Beerschot worden niet overgemaakt aan de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Dat heeft het Professional Refereeing Department maandag beslist. Beerschot gaat in beroep.

Aanleiding voor de klacht was het winnende doelpunt van Virton op de 23e speeldag in de Proximus League. In de 75e minuut nam de uitgekookte Lecomte een vrije trap, terwijl scheidsrechter Denil nog het muurtje van Beerschot aan het zetten was. Ribeiro Costa profiteerde van het tumult en de verrassing om Virton de 1-0 zege te bezorgen. Beerschot was furieus en haalde scherp uit naar de ref, die volgens de Ratten het doelpunt nooit had mogen goedkeuren.

Ook het Professional Referee Department van de KBVB bevestigde in zijn wekelijkse evaluatie dat het doelpunt van Ribeiro Costa afgekeurd had moeten worden. Beerschot voelde zich daardoor gesterkt om alsnog klacht neer te leggen. Maar het Professional Refereeing Department oordeelde maandag dat de klacht niet overgemaakt dient te worden aan de disciplinaire instanties van de KBVB.

“Er is een inschattingsfout van de scheidsrechter gemaakt, maar geen vergissing in de toepassing van de spelregels of ‘Laws of the game’“, aldus het scheidsrechterscomité. Kortom: ref Denil interpreteerde de fase verkeerd, maar paste de regels wel correct toe. En dus is er geen grond om de 1-0 eindstand nietig te verklaren, laat staan de competitiematch in de Gaume te laten herspelen.

Beerschot is het daar niet mee eens en zal eerstdaags beroep aantekenen. De zaak komt dan voor de Geschillencommissie Hoger Beroep.