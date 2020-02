Rapencross in Lokeren opent volgend veldritseizoen: “We rekenen opnieuw op een ruime publieke opkomst”

De Rapencross in Lokeren is, na één jaar, terug van weggeweest. De wedstrijd zal volgend seizoen zelfs de opener worden van het internationale veldritseizoen in Europa. Op 12 september, een dag voor de veldrit van Eeklo, kennen we de opvolger van Daan Soete, de laureaat van de laatste editie in oktober 2018. Die laatste cross staat nog in het geheugen gegrift als de veldrit waar Mathieu van der Poel moest opgeven met een zware voetblessure.

“De Rapencross van Lokeren zal op zaterdag 12 september de allereerste cross van het nieuwe veldritseizoen 2020-2021 in ons land zijn”, meldde organisator Bram De Brauwer maandag. “De wedstrijd zal tot de ‘Ethias-crossen’ behoren. Daags nadien volgt, in Eeklo, de tweede cross in dat rijtje. Wij hopen dat er een pak mooi volk aan de start zal staan in Lokeren.”

“De bedoeling is dat we enkele jaren als opener van het nieuwe seizoen kunnen fungeren in Lokeren”, vervolgde De Brauwer. “We houden ons ook aan dezelfde locatie als voorheen, namelijk het Park ter Beuken. Of de start- en aankomstplaats zich nog op de Groendreef zullen situeren, moeten we nog bekijken. We willen hier in Lokeren een geheel opzetten waar we enkele jaren mee door kunnen. De Rapencross van 2020 zal zeker geen kopie worden van de laatste Rapencross. De Mont-Henri in het Park ter Beuken wordt wel zeker opnieuw in het parcours geïntegreerd. De locatie van deze veldrit is ook uitstekend. Vlakbij het station, dus zeer gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, en in volle stadscentrum. We rekenen dus opnieuw op een ruime publieke opkomst in Lokeren.”