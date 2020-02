Waarom Beyoncé en Jay Z niet rechtstonden voor het volkslied tijdens de Super Bowl

Ze stonden niet op het podium en toch werd er zondagnacht tijdens de Super Bowl druk getweet over Beyoncé en Jay Z. De reden: het koppel en hun dochter Blue Ivy bleven tijdens het afspelen van het volkslied neerzitten.

Beyoncé en Jay Z zaten zondag samen met hun oudste dochter in het Miami Hard Rock Stadium, waar het kampioenschap in het American football werd gespeeld tussen de Kansas City Chiefs en de San Francisco 49-ers. Het celebritykoppel stond echter plots zelf in de aandacht, omdat ze bleven neerzitten toen popster Demi Lovato het volkslied zong, terwijl de andere aanwezigen wel gingen rechtsstaan, een traditie. Showbizzwebsite TMZ bemachtigde een filmpje van het moment.

Het volkslied – en er al dan niet voor knielen of rechtstaan – is al een tijdje een zeer gevoelig onderwerp in de sporttak. Dat heeft alles te maken met Colin Kaepernick, een succesvolle speler die uit protest tegen raciale ongelijkheid op z’n knie ging zitten in augustus 2016, ook tijdens het volkslied.

Hoewel hij van veel sporters lof en navolging kreeg, was de actie nefast voor zijn carrière. Teams lieten hem vallen en niemand wou hem nog inlijven. Sportgigant Nike maakte nog een opvallende reclamecampagne rond de man, maar intussen lijkt zijn sportcarrière wel voorbij. Dat Beyoncé en Jay Z bleven zitten, kan worden beschouwd als een steunbetuiging aan Kaepernick. Dat deden ze twee jaar geleden overigens ook al, met een knipoog in hun videoclip voor 'Apeshit'. Daarin was ook een scène te zien waarin een groep zwarte jongemannen allemaal op één knie ging zitten, zoals Kaepernick deed.

Veel Amerikanen vonden de actie van Beyoncé en Jay Z echter respectloos en ongepast. 'Het zijn net de VS die ervoor zorgen dat zij zo rijk geworden zijn', klonk het onder meer op sociale media. Opvallend: Jay Z is met zijn bedrijf Roc Nation verbonden aan de organisatie en de productie van de Super Bowl en de halftimeshow.