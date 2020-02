Poetshulpen krijgen 0,8 procent loonsverhoging en cadeaucheque

De vakbonden en werkgevers van de dienstenchequesector hebben maandag een ontwerpakkoord bereikt. Poetshulpen kunnen rekenen op een verhoging van hun brutoloon met 0.8 procent. Ze krijgen ook eenmalig een cadeaucheque ter waarde van twintig euro - een compensatie voor 2019.

Na bijna negen maanden onderhandelen hebben de vakbonden van de dienstenchequesector een ontwerpakkoord bereikt over een loonsverhoging met werkgeversorganisatie Federgon. Dat overleg vloeide voort uit het tweejaarlijkse interprofessioneel akkoord tussen de sociale partners van vorig jaar.

De vakbonden vroegen een loonsverhoging van 1.1 procent voor de poetshulpen en werknemers van de strijkateliers die betaald worden met dienstencheques. Een eis die in de meeste andere sectoren al lang verworven is. In het ontwerpakkoord is nu sprake van een verhoging van het brutoloon van 0.8 procent. De vakbonden reageren tevreden. 'Dit is beter dan de 130 euro ecocheques die de werkgevers aanvankelijk hadden aangeboden', zegt Issam Benali van vakbond ABVV. 'Een loonsverhoging is ook recurrent, het komt maandelijks terug. Dat is beter dan de eenmalige bonus.'

In het protocolakkoord zit naast de brutoloonsverhoging ook een cadeaucheque van 20 euro. Die cheque is eenmalig en dient als een compensatie voor 2019, klinkt het bij de vakbonden.

Premie

Daarnaast is er ook een extra onkostenvergoeding voor mensen die thuis strijken. Ze krijgen 10 procent bovenop het brutoloon voor de onkosten die ze maken - eigen materiaal, verwarming, etc. Daarnaast is er ook een uitbreiding van de aanmoedigingspremies voor ouderschapsverlof en mantelzorg. Werknemers hebben vanaf 1 januari recht op een bijkomende premie van 20, 40 of 90 euro per maand, afhankelijk van het opgenomen krediet (1/5, halftijd of voltijds). 'Voor iemand die voltijds mantelzorg opneemt, komt dat toch op duizend euro op jaarbasis. Dat is niet onaanzienlijk, zegt Benali.

Tenslotte bevat het akkoord ook een reeks maatregelen voor de werkbaarheid, zoals rond mobiliteit en een charter tegen grensoverschrijdend gedrag. De komende dagen zullen de vakbonden samenkomen met hun delegees om de inhoud van het protocolakkoord aan hen voor te leggen.

Stakingen

De huishoudhulpen uit de dienstenchequesector strijden zelf al sinds november voor een loonsverhoging. 'Ze hebben zich, zoals nooit tevoren, gemobiliseerd om druk uit te oefenen op de werkgevers en om hen tot rede te brengen. Hun inzet heeft zijn vruchten afgeworpen', klinkt het.

De huishoudhulpen voerden actie om hun eis kracht bij te zetten. 'Met 11,50 euro bruto per uur behoren de 145.000 werknemers uit de sector tot de laagstbetaalden van het land', aldus nog de vakbondsorganisaties.