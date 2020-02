Twee Belgische sterrenrestaurants sluiten de deuren

Restaurant Het Land in Berlaar en restaurant Ter Leepe in Zedelgem, die allebei in 2009 werden bekroond met een Michelinster, sluiten eind dit jaar de deuren.

Restaurant Het Land in Berlaar sluit in oktober 2020 definitief de deuren, zo maakten chef Steven Bes en zijn echtgenote Mira Demeerleer maandag bekend. Het koppel, dat de zaak 26 jaar runde, wil naar eigen zeggen stoppen op een hoogtepunt: met een Michelinster en met een score van 16/20 in de gids van Gault&Millau.

Het koppel startte in 1994 in Lier onder de naam Het Land van Belofte. In 2004 verhuisden ze naar Berlaar om daar Het Land te openen. Vijf jaar later kreeg de zaak een Michelinster.

Volgens het koppel vergt hun passie voor het restaurant veel van hen, en willen ze niet aan kwaliteit inboeten. ‘Het is een toewijding die je - vaak letterlijk- dag en nacht in de ban houdt. We willen niet wachten tot die toewijding ons ontglipt’, klinkt het.

De komende maanden zal er nog hard gewerkt worden in de keuken van Het Land, daarna gaat het koppel op zoek naar een nieuwe uitdaging. ‘We zijn nog jong, zitten boordevol ideeën en zien nog veel kansen om onszelf professioneel verder te ontwikkelen’, zegt Bes.

Ook restaurant Ter Leepe in Zedelgem, dat net zoals Het Land kan uitpakken met een Michelinster, maakte maandag bekend dat het dit najaar zijn laatste service draait. Chef-kok Kristof Marannes, die de zaak in 2005 overnam van zijn vader en vier jaar later werd bekroond met een Michelinster, gaat na 30 oktober op zoek naar een nieuwe uitdaging, aldus Focus-WTV.