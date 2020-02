Corona: waarom virussen almaar sneller viraal gaan

De wereldwijde impact van het coronavirus is groot. Veel groter dan het pakweg vijftig jaar geleden zou zijn geweest. En dat vraagt om een nieuwe aanpak.

We reizen meer dan ooit tevoren, en dat Tesla zijn auto’s in China produceert is niet meer dan normaal. Maar het coronavirus legt in één klap de achilleshiel van de globalisering bloot: over de hele wereld maakt men zich zorgen over mogelijke besmetting en de productie van grote bedrijven ligt volledig stil. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vormt dit soort epidemieën een van de grote uitdagingen van het komende decennium. En dus moeten we ons daar zowel op medisch als economisch gebied op voorbereiden.

