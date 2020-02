Thierry Baudet biedt na drie dagen verontschuldigingen aan voor tweet: ‘Te snel en te stevig geweest’

Thierry Baudet, leider van het Nederlandse Forum voor Democratie, zei maandag dat hij eind vorige week ‘te snel en te stevig’ is geweest in een tweet waarin hij had beweerd dat twee vriendinnen van hem op de trein ‘werden lastiggevallen door vier Marokkanen’. Al snel bleek daar geen sprake van te zijn geweest.

Baudet schreef vrijdagavond op Twitter dat twee vriendinnen van hem in de trein ‘ernstig werden lastiggevallen door vier Marokkanen’. Later bleek het te gaan om personeel van de Nederlandse Spoorwegen in burger en een politieagent. Zij voerden een routinecontrole uit van de treinkaartjes.

In een mededeling op Facebook zegt Baudet maandagmiddag dat hij ‘de kwestie te haastig in een bredere politieke context heeft getrokken’. Eerder op de dag hadden de fractievoorzitters van de Nederlandse regeringspartijen Baudet al opgeroepen zijn excuses aan te bieden. Ook de politie bekeek maandagochtend of ze aangifte kon doen tegen Baudet, omdat excuses tot dan waren uitgebleven.

De rechtspopulistische politicus zegt nu dat hij ‘niemand heeft willen beschuldigen die geen blaam treft. Dat heb ik de NS inmiddels ook laten weten’.

Baudet blijft er wel bij dat de vrouwen zich ‘geïntimideerd en lastiggevallen’ voelden. De legitimatie van de controleurs bevreemdde volgens hem de vrouwen, ‘omdat zij in vorm en stijl (lettertype) afwijkende geplastificeerde papiertjes te zien kregen’, zo beweert de politicus. ‘Het NS-personeel bleef na de controle op een voor de vrouwen intimiderende manier om hen heen hangen. Ze hebben mij ernstig overstuur over het voorval verteld, en dat had me geraakt.’