China beschuldigt VS ervan paniek over coronavirus op te stoken

China heeft de Verenigde Staten er maandag van beschuldigd de paniek over het coronavirus verder op te stoken door reisbeperkingen in te voeren en tot repatriëringen over te gaan.

De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus waren goed merkbaar op maandag, de eerste werkdag in China na alle festiviteiten rond het Chinees Nieuwjaar. Zo gingen de beurzen er fors in de min en maakten de autoriteiten bekend dat de dodentol op zondag was gestegen tot 361 slachtoffers.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van het coronavirus vorige week nog uit tot een internationale crisis. Het dook al op in 23 landen en regio’s. Zondag viel daarnaast de eerste dode buiten China: in de Filipijnen overleed een 44-jarige Chinese man die was afgereisd vanuit Wuhan. Die stad wordt als het epicentrum van de virusuitbraak gezien.

Wuhan en enkele andere steden op het Chinese vasteland blijven intussen zo goed als afgesloten van de buitenwereld.

Toch beschuldigde China er de Verenigde Staten maandag van dat ze de angst voor het coronavirus ‘nodeloos opstoken’ door ervoor te kiezen Amerikanen te repatriëren en reisverboden uit te vaardigen, in plaats van daadwerkelijke (medische) hulp te bieden. ‘Washington kiest er onophoudelijk voor angst te creëren en die te verspreiden’, zei Hua Chunying, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, maandag tegen journalisten. Zij wees erop dat de WHO regeringen net had geadviseerd om geen reisbeperkingen in te voeren. ‘Landen moeten maatregelen nemen die gebaseerd zijn op redelijke en wetenschappelijke argumenten. Toch zien we dat net ontwikkelde landen als de Verenigde Staten, met een sterke gezondheidszorg, ervoor kiezen om in te gaan tegen het advies van de WHO en overdreven reisbeperkingen invoeren.’

‘Allergrootste prioriteit’

WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom herhaalde maandag dat reisbeperkingen momenteel volstrekt onnodig zijn. ‘Er is geen enkele reden om maatregelen in te voeren die botsen met het internationaal verkeer van personen en goederen’, zei hij tegen het uitvoerend comité van de WHO. ‘We roepen alle landen op maatregelen te implementeren die gestoeld zijn op wetenschappelijke bewijzen.’

Ook Li Song, de Chinese afgevaardigde bij de WHO, riep de internationale gemeenschap op de uitbraak van het coronavirus ‘objectief’ te behandelen, en ‘geen nodeloze paniek te zaaien’.

In hoofdstad Peking benadrukte president Xi Jinping dan weer dat de beheersing van het virus op dit moment de allergrootste prioriteit van China is. ‘Xi zei dat indamming van de uitbraak en verder preventie nodig zijn om de verdere economische en sociale stabiliteit te waarborgen’, zo meldt staatspersbureau Xinhua.

Nog meer repatriëringen

De Verenigde Staten repatrieerden vorige week Amerikaanse burgers vanuit Wuhan. Het kondigde aan ‘nog enkele’ noodvluchten te willen uitvoeren. Rusland wil maandag beginnen met de evacuatie van burgers uit de getroffen stad.

Hongkong, de autonome regio die onder Chinees bestuur staat, kondigde maandag aan dat het nog eens vier grensovergangen met China wil sluiten. Nog slechts op drie plekken kan de oversteek gemaakt worden.

Australië evacueerde maandag 243 onderdanen uit Wuhan. Australische evacués moeten twee weken in quarantaine op het afgelegen Christmas Island, een maatregel die ook in eigen land omstreden is. Zaterdag al vaardigde het een inreisverbod in voor alle buitenlandse bezoekers vanuit het vasteland van China.

Met een door Frankrijk gecharterde repatriëringsvlucht werden zondag ook negen Belgen vanuit Wuhan gerepatrieerd. Zij werden in quarantaine geplaatst in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek.