Twee Belgen op longlist Libris Literatuur Prijs

25/01/2019

Schrijfster Saskia De Coster: 'Een kind, hoe moest ik dat in godsnaam aanpakken?'

In Nachtouders beschrijft Saskia De Coster hoe ze het ‘voor geen greintje’ in zich had om moeder te worden maar het toch werd. Hoe een klein dik jongetje haar heeft veroverd en veranderd. En hoe er in die nieuwe wereld geen plaats meer is voor leugens. Jelle Van Riet