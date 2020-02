Oekraïne zegt dat Iran meteen waarheid kende over vliegtuigcrash Teheran

Foto: via REUTERS

Kiev heeft Iran ervan beschuldigd meteen te hebben geweten dat het Oekraïense lijnvliegtuig dat begin januari nabij Teheran neerstortte, door raketten was geraakt. De Oekraïense autoriteiten baseren zich op een gesprek tussen een Iraanse piloot en de luchtverkeersleiding op het ogenblik van de crash.

Zondagavond zond de Oekraïense televisiezender 1+1 een conversatie in Farsi uit tussen wat een luchtverkeersleider op de luchthaven van Teheran en een piloot van luchtvaartmaatschappij Iran Aseman Airlines werd genoemd. ‘Op ons traject is een licht te zien, zoals van een raket. Is er iets aan de hand?’, vroeg volgens de opname de piloot van vlucht EP3768 vanuit Chiraz die zich opmaakte om te landen.

De luchtverkeersleider zegt van niets te weten en vraagt op wat het licht lijkt. ‘Het is het licht van een raket’, luidt het antwoord van de piloot. Daarop probeert de verkeersleider herhaaldelijk maar vruchteloos het net opgestegen toestel van Ukraine International Airlines (UIA) te bereiken.

‘Het is een explosie, we hebben een zeer groot licht gezien. Ik weet echt niet wat het was’, zegt de Iraanse piloot ook nog.

‘Dit bewijst dat Iran van in het begin wist dat ons vliegtuig door een raket is neergehaald, ze wisten het’ van zodra het neerstortte, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski in een interview dat de website van 1+1 heeft gepubliceerd.

De zender is eigendom van een oligarch die als een vertrouweling van het staatshoofd geldt. Hij bezit aandelen van UIA, dat eigenaar is van de neergehaalde Boeing, en zegt de opname van ‘de speciale diensten’ te hebben gekregen.

Van zijn kant sloot Oleksij Danilov, secretaris van de Oekraïense Raad voor de Veiligheid, uit dat het lek uit Kiev zou komen.

Pas na dagen van ontkenning heeft Teheran op 11 januari erkend dat de Boeing 737 enkele minuten na opstijgen ‘per vergissing’ naar beneden is gehaald. Alle 176 inzittenden kwamen om, voornamelijk Iraniërs en Canadezen.