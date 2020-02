De Croo wil btw-problematiek gratis drankbonnen ‘op redelijke manier’ oplossen

Minister van Financiën Alexander De Croo heeft de administratie gevraagd na te gaan hoe de btw-problematiek bij sportclubs ‘op een redelijke manier’ kan worden opgelost. Hij heeft de FOD Financiën ook gesuggereerd met de sportfederaties rond de tafel te gaan zitten en de clubs actief te informeren over hun fiscale verplichtingen.

Minister De Croo (Open VLD) reageert daarmee op het nieuws van De Standaard dat 85 sportclubs vorig jaar een boete kregen vanwege een inbreuk op de btw-wetgeving. Een van de problemen slaat op de gratis drankbonnen die sportclubs na een wedstrijd aan de jeugdspelers geven. Daarop moet immers ook btw worden betaald en dat lieten blijkbaar nogal wat clubs na.

In 2011 vond al een roadshow plaats om sportclubs te informeren over hun sociale en fiscale verplichtingen. Minister De Croo is ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de clubs te goeder trouw handelt en bereid is die verplichtingen na te komen, maar dat het mogelijk aan correcte en volledige informatie ontbreekt. Daarom heeft hij de FOD Financiën gesuggereerd met de sportfederaties samen te zitten en de clubs opnieuw actief te informeren.

Over de individuele dossiers wil De Croo zich niet uitspreken. Wel heeft hij de FOD gevraagd na te gaan hoe de huidige btw-problematiek ‘op een redelijke manier’ kan worden opgelost.

De minister merkt wel op dat btw-belastingplichtigen met een omzet in België lager dan 25.000 euro per jaar, van een btw-vrijstelling genieten. Die drempel werd drie jaar geleden nog opgetrokken met 10.000 euro, net om kleine verenigingen en sportclubs het leven makkelijker te maken.

Vlaams minister van Sport, Ben Weyts (N-VA), reageerde vanmorgen al via Twitter op het verhaal in De Standaard. ‘De jacht van de fiscus op “achterstallige” BTW op drankbonnetjes druist zo in tegen elk gezond verstand dat het elk oordeel van de fiscus dreigt onderuit te halen.’ De kosten wegen niet op tegen de baten, schreef hij ook. Hij vroeg via Twitter aan federaal minister De Croo om even te kunnen overleggen.