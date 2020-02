CG Power Systems failliet, meer dan 500 werknemers op straat

In Mechelen heeft de ondernemingsrechtbank maandag het faillissement uitgesproken van de venootschappen CG Power Systems en CG Holdings. 450 werknemers in Mechelen en 70 in een vestiging in Charleroi verliezen daarbij hun baan.

De transformatorenbouwer, het voormalige Pauwels Trafo, had het al maandenlang financieel erg moeilijk nadat de moedergroep van het bedrijf in India wegens fraude onder vuur was komen te liggen.

Sinds 15 januari stonden beide vennootschappen onder voorlopige bewindvoering van twee advocaten. Samen met nog een derde advocaat zullen ze nu als curator zoeken naar een overnemer.

‘We hadden deze uitspraak wel verwacht’, reageert Peggy Schuermans van ACV Puls. ‘Maar dat maakt het er niet minder pijnlijk om. Voor veel van de personeelsleden is dit zonder meer een financieel drama. Omdat het over een faling gaat, genieten de werknemers die nu zonder baan vallen, niet van een onderhandeld sociaal plan. Ze zullen een minimale ontslagvergoeding uitbetaald krijgen door het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. Bovendien waren er de voorbij maanden al problemen met de betaling van de lonen en stonden de meeste werknemers al een tijdlang op economische werkloosheid, wat ook inkomensverlies betekent. Dat alles samen betekent voor hen flinke financiële aderlating.’

Wat brengt de toekomst? ‘Hopelijk vinden de curatoren die door de rechtbank zijn aangesteld, een geïnteresseerde investeerder of overnemer, maar vandaag is er geen concrete oplossing in beeld.’

Met CG Power Systems verdwijnt een van de grootste werkgevers in de regio-Mechelen. Pauwels Trafo, zoals het bedrijf heette voor de overname door het Indiase CG Power, was jarenlang een uithangbord van de industrie in Mechelen.