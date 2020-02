Kim Clijsters traint deze week mee met Belgisch Fed Cup-team

Kim Clijsters (36) zal deze week deelnemen aan enkele Fed Cup-trainingen van de Belgische nationale ploeg in Kortrijk. Dat heeft Tennis Vlaanderen maandagochtend bevestigd. Clijsters, die volgende maand hoopt een comeback te maken, zal enkel als sparringpartner fungeren.

“We willen benadrukken dat Kim géén deel uitmaakt van de officiële selectie”, klinkt het dan ook in een persbericht van Tennis Vlaanderen. “Elise, Kirsten, Ysaline en Greet staan voor de belangrijke opdracht om België voor de Fed Cup Finals te plaatsen. Johan, de staff, Kim en de organisatie willen daarom de volledige focus leggen op de geselecteerde speelsters.”

Het Fed Cup-team neemt het op 7 en 8 februari op Sportcampus Lange Munte in Kortrijk op tegen Kazachstan. Bij winst mag het team van Johan Van Herck deelnemen aan de gloednieuwe Fed Cup Finals. Die worden in april in Boedapest georganiseerd.