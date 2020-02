Doodrijder Jette droeg enkelband en was onder invloed van drugs

De 29-jarige bestuurder die zondagochtend een man doodreed in de Brusselse gemeente Jette stond onder elektronisch toezicht en droeg daarvoor een enkelband. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt door het parket van Brussel bevestigd aan De Standaard. Op het moment van de feiten was hij eveneens onder invloed van drugs.

De twintiger reed zondagochtend om kwart over vijf een 51-jarige voetganger dood op het Werrieplein in Jette. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval loopt nog, maar gezien de impact van de klap lijkt overdreven snelheid waarschijnlijk. Een passagier in de auto raakte zwaargewond.

De bestuurder sloeg na het ongeval op de vlucht, maar kon in de loop van zondag al geïdentificeerd en opgepakt worden. Nu blijkt dat hij vrij was onder voorwaarden. Hij stond onder elektronisch toezicht en droeg daarvoor een enkelband. Het parket van Brussel zegt tegen De Standaard momenteel nog niet te weten voor welke feiten de man eerder werd veroordeeld. Hij was eveneens onder invloed van drugs.

De verdachte wordt maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het Brusselse parket vraagt dat de man onder aanhoudingsbevel wordt geplaatst voor onopzettelijke doodslag op de omgekomen voetganger, en voor opzettelijke slagen en verwondingen op de passagier in de wagen.